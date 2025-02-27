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На Украине собрались блокировать российскую музыку

Нацсовет по ТВ и радиовещанию Украины начнет блокировать российскую музыку
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Shutterstock

На Украине Национальный совет по телевидению и радиовещанию будет блокировать российскую музыку на территории страны. Об этом сообщил украинский телеканал «Эспрессо».

В середине февраля на официальном сайте правительства появилась петиция с просьбой запретить песни на русском языке на стриминговых платформах. За три дня документ собрал 25 тысяч подписей.

Автор петиции утверждал, что русскоязычная музыка угрожает украинской идентичности и добавил, что прослушивание такой музыки ведет к финансированию России.

В итоге на Украине российская музыка будет подлежать блокировке, а полномочиями наделили Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

В конце декабря прошлого года украинское правительство внесло на рассмотрение Верховной рады проект закона, предполагающий вычеркивание русского из списка языков, подлежащих поддержке и защите. Однако положения Европейской хартии региональных языков продолжат применяться к следующим языкам: белорусский, болгарский, крымско-татарский, немецкий, польский, румынский, словацкий, иврит и другие.

Ранее украинская писательница оскорбила таксиста-ветерана за русский язык.

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