«Будет трясти»: врач предупредила об опасности экстремального похудения

Многие желающие похудеть спешат и прибегают для этого к экстремальным методам – радикально сокращают рацион или вообще перестают есть, пьют БАДы и таблетки. Все это чревато не только возвращением с лихвой всех сгоревших килограммов, но и серьезными проблемами со здоровьем. Особенно это актуально для молодых девушек, стремящихся похудеть перед выпускными, предупредила специалист по рациональному питанию Светлана Бритт в беседе с «Пятым каналом».

По словам специалиста, чаще всего экспресс-диеты, обещающие молниеносное похудение, не приносят никаких результатов – сразу после возвращения к обычному рациону человек вновь набирает вес.

«Она себя ограничивала, ограничивала, держалась, а дальше празднуем выпускной — большое количество калорийной пищи. И, конечно же, все вернется на круги своя. Еще, скорее всего, с добавочных весом», — пояснила врач.

Среди основных последствий такого ограничения питания она назвала проблемы с кожей, включая высыпания на лице, ухудшение его цвета, выпадение волос и ломкость ногтей, а также проблемы с ЖКТ и нарушение пищеварения.

Что касается БАДов для похудения, то стоит помнить, что их эффективность научно не обоснована, а в магазинах вообще чаще торгуют пустышками с расчетом на плацебо-эффект. Кроме того, их действие основано на блокировке аппетита, за счет чего они влияют на рецепторы головного мозга, предупредила Бритт. Также она напомнила о популярности мочегонных и дренажных средств, которые обезвоживают организм. Из-за этого температура подскакивает до 38 градусов и выше, а девушку может начать трясти.

«Безусловно, здесь будет ряд побочных эффектов со стороны пищеварительной системы, а когнитивные функции головного мозга начнут страдать», — предупредила врач.

Для быстрого и безопасного возвращения стройной фигуры она посоветовала начать с ограничения некоторых продуктов. В частности, отказаться стоит от молочки, снеков, хлебобулочных изделий, большого количества сладостей и переработанного мяса (сосиски, колбаса и прочее).

До этого диетолог Татьяна Залетова также предупреждала, что БАДы для похудения могут серьезно навредить здоровью человека. По ее словам, наиболее опасно в этих биологически активных добавках то, что их название несколько имитирует уже имеющиеся на рынке медицинские препараты. Похудение с помощью препаратов грозит проблемами с желудочно-кишечным трактом, включая тошноту, рвоту, диарею. Кроме того, к частым недугам относятся острый панкреатит или желчекаменная болезнь.

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