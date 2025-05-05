Россиян предупредили об опасности похудения за счет БАДов

Биологически активные добавки (БАДы) для похудения могут серьезно навредить здоровью человека. Об этом «Пятому каналу» рассказала диетолог Татьяна Залетова.

«Наиболее опасно в этих биологически активных добавках то, что их название несколько имитирует уже имеющиеся на рынке медицинские препараты. Люди могут начать принимать их вместо назначенного им лекарственного средства, что может быть небезопасно для их здоровья», — предупредила она.

По ее словам, основным эффектом от таких препаратов является психологический триггер, который заставляет людей верить в возможность контролирования аппетита. Залетова подчеркнула, что экстремальное похудение может навредить организму, а также может привести к дополнительному набору веса.

Эндокринолог Дарья Абахина добавила, что похудение с помощью препаратов грозит проблемами с желудочно-кишечным трактом, включая тошноту, рвоту, диарею. Кроме того, к частым недугам относятся острый панкреатит или желчекаменная болезнь.

Биолог, нутрициолог, эксперт в области пептидной биорегуляции, замдиректора «Союза Здоровье Здоровых», основатель школы системной медицины V academy, соавтор курса ТНЕ ПЕПТИДЫ Артем Яшин до этого рассказал «Газете.Ru», что действие БАДов не должно быть сравнимо с действием лекарственных препаратов, так как они не предназначены для лечения заболеваний. Кроме того, БАДы обычно не проходят строгие клинические испытания, как лекарственные препараты.

Ранее диетолог рассказала, какие БАДы обладают эффективностью.