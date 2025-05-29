«Лучше фитнеса»: россиянам назвали необычный способ ускорить похудение

С помощью различных дыхательных техник процесс сброса лишнего веса можно ускорить в два раза, убеждена тренер метода Анастасия Туюнда. Важно сочетать этот способ с физическими упражнениями, что позволит обеспечить комплексный подход и значительно обогнать тех, кто просто занимается фитнесом, сообщила она в беседе с «Пятым каналом».

Есть много различных дыхательных практик, которые применяются для разных целей, в том числе – для похудения, отметила специалист. Она подчеркнула, что они не исключают физической активности, но если добавить правильное дыхание к тренировкам, то результат занятий появится быстрее.

«Правильное диафрагмальное дыхание — это главный источник процесса жиросжигания», — заявила тренер, добавив, что те, кто использует этот метод, худеют вдвое быстрее любителей фитнеса.

Дыхательные практики Туюнда назвала спортом будущего, отметив, что они больше соответствуют сегодняшним запросам, так как все хотят добиться результата в сжатые сроки. По ее мнению, сжигать лишний вес с помощью такого подхода можно, не выходя из дома. Она посоветовала практиковать диафрагмальное дыхание по 10-15 минут в день.

До этого научный сотрудник РГУ имени Косыгина, член ассоциации заслуженных врачей и наставников России, тренер по дыхательным гимнастикам для похудения и оздоровления Марина Корпан также заявила, что правильное дыхание может стать эффективным инструментом для быстрого сброса лишнего веса. По ее словам, выполнение определенных практик питает клетки кислородом, ускоряет обмен веществ, заставляя организм тратить для этого запасы жира.

Ранее сомнолог назвал дыхательную практику, помогающую быстрее уснуть.