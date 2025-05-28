Полицейские задержали москвича, подозреваемого в попытке отравить животных в зоопарке

Подозреваемого в попытке отравить леопарда в Московском зоопарке задержали

Полицейские задержали мужчину, который подозревается в попытке отравить животных в Московском зоопарке. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Задержанным оказался 43-летний москвич. Мужчину доставили в отдел полиции. В настоящее время проводится разбирательство, рассказала Волк.

Накануне сообщалось, что неизвестный пытался отравить животных Московском зоопарке, бросив таблетки в вольеры. В одном из них находился редкий дальневосточный леопард Мизер.

Гендиректор зоопарка Светлана Акулова назвала произошедшее осознанным покушением. По ее словам, таблетки обнаружили во время планового осмотра вольеров, а камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда неизвестный бросал их через ограждения.

Акулова добавила, что в зоопарке проводится проверка вольеров, также идет срочная экспертиза обнаруженных таблеток с целью установления их состава.

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