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В Приморье на видео попал прячущийся в высокой траве леопард

Amur Mash: леопард зашел в поселок в Приморском крае
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Sameer Choudhury/Shuttertstock/FOTODOM

Жители поселка Краскино в Приморском крае заметили в высокой траве леопарда. Видео опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

Как уточняется в публикации, хищное животное появилось около памятника Героям Хасана (посвящен событиям лета 1938 года у озера Хасан, когда японские войска вторглись на советскую территорию).

В субботу, 24 мая, заповедник «Тунгусский» в Красноярском крае опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видео «танцующего» медведя. Согласно посту, хищники начали бороться за территорию у самого популярного дерева. Этим «танцем» они метят его, чтобы дать знать сородичам о своем статусе и о том, что место не свободно. В заповеднике объяснили, что наибольшая интенсивность маркировки приходится на период гона.

После вопроса одного из подписчиков в комментариях в «Тунгусском» рассказали, что человек может почувствовать не очень ярко выраженный запах на месте «танца». Кроме того, на дереве после движений хищника остаются небольшие клочки шерсти.

Ранее в Московском зоопарке попытались отравить редкого леопарда.

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