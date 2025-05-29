В Киеве рухнул балкон с американским режиссером Кристофером Уолтерсом, который приехал на Украину снимать фильм о войне. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Он получил травму», — говорится в публикации.

По словам Уолтерса, причиной инцидента стала «чья-то безответственность».

Издание добавило, что глава городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил о «многолетнем бездействии» и поручил провести инспекцию всех фасадов Подольского района на предмет аварийности.

3 апреля стало известно, что в Деснянском районе Киева в результате взрыва гранаты на рынке «Юность» два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. По данным правоохранительных органов, в результате происшествия не выжили два местных жителя 59 и 60 лет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В конце марта сообщалось, что в Одесской области в полиции города Беляевка взорвалась граната. По данным из местных пабликов, при взрыве одной из пострадавших оторвало ноги, она не выжила. Женщина заходила в отделение полиции с пакетом, именно он и взорвался, отмечала «Страна.ua». В Нацполиции Украины подтвердили факт взрыва и заявили о других пострадавших.

Ранее в Киеве «жертва домашнего насилия» заманила полицейских в ловушку с гранатой.