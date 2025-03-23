В Одесской области в здании полиции взорвалась граната

В Одесской области в полиции города Беляевка взорвалась граната. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным из местных пабликов, при взрыве одной из пострадавших оторвало ноги, она не выжила. Женщина заходила в отделение полиции с пакетом, именно он и взорвался.

В Нацполиции Украины подтвердили факт взрыва и заявили о других пострадавших. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

7 марта Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Ровно женщины, подозреваемой в подготовке взрыва здания городского военкомата при помощи самодельного взрывного устройства. Жительницу Винницы задержали, когда она направлялась к месту назначения. Женщине предъявлены обвинения по статьям о государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и незаконном обращении со взрывчатыми веществами. Подозреваемую поместили под стражу и могут приговорить к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

Ранее в Киеве «жертва домашнего насилия» заманила полицейских в ловушку с гранатой.