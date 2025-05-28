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В Госдуме предостерегли айтишников от работы на оборонные концерны Европы

Депутат Горелкин: работу россиян на оборонные концерны Европы можно расценить как госизмену
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Пресс-служба Госдумы

Работа российских граждан на европейские оборонные концерны может быть расценена как государственная измена, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

«В российском законодательстве есть нормы, запрещающие сотрудничество с иностранными компаниями в оборонной сфере без специального разрешения. Работа граждан РФ на европейские оборонные концерны может быть расценена как госизмена или оказание помощи иностранным государствам в ущерб безопасности страны», — сказал депутат.

До этого агентство Reuters сообщило, что европейские оборонные компании находятся в поиске работников в условиях «экономического подъема». В публикации отмечается, что правительства Европы увеличивают расходы на создание боеприпасов, танков и другого вооружения в ответ на высказывания президента США Дональда Трампа о том, что им не следует «полагаться на Вашингтон».

Среди прочего, компании ищут специалистов по работе с ИИ, аналитиков данных, а также сверщиков и механиков.

Ранее сообщалось, что Германия поддержит Украину в разработке дальнобойного оружия.

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