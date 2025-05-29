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Профиль убийцы ветерана СВО Гурциева найден на сайте кастингов

У убийцы ветерана СВО в Ставрополе Пенькова есть профиль на сайте кастингов
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Программа «Время героев»/Telegram-канал «Mash»

У устроившего взрыв в Ставрополе Никиты Пенькова, в результате которого погиб ветеран СВО и первый замглавы города Заур Гурциев, есть профиль на сайте кастингов, обнаружила «Газета.Ru».

В частности, в анкете 29-летнего Пенькова сказано, что он проживает в Ставрополе, весит 75 килограммов и имеет рост 180 сантиметров. Отмечается, что у него короткие темные волосы и голубые глаза.

В графе «О себе» Пеньков сообщает, что он «трудоголик, целеустремленный, ответственный». Опыта работы у него нет, однако мужчина «схватывает на лету». Из профиля известно также, что у Пенькова нет загранпаспорта.

Инцидент, который привел к гибели ветерана, произошел поздно вечером 28 мая во дворе жилого дома в Ставрополе. Как писал Telegram-канал SHOT, неизвестный взорвал гранату, в результате чего пострадали случайные прохожие.

29 мая губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров уточнил, что одним из погибших оказался ветеран СВО Заур Гурциев.

По данным Telegram-канала Baza, взрывное устройство находилось на втором погибшем — 29-летнем Никите Пенькове. В начале мая он арендовал квартиру в многоэтажке на улице Чехова в Ставрополе, рядом с которой произошел взрыв. Источники предположили, что мужчину могли использовать «втемную»: он мог не догадываться, что произойдет взрыв. Собеседники издания добавили, что Гурциев сам приехал к дому Пенькова.

Ранее в базе данных украинского сайта «Миротворец» обнаружили личную информацию Заура Гурциева.

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