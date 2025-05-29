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В Кемеровской области высмеяли щеки губернатора из-за новостного выпуска

Baza: губернатор Кемеровской области Середюк намазал щеки углем для новостей
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Telegram-канал «Илья Середюк»

В Кемеровской области жители заподозрили губернатора региона Илью Середюка в том, что он специально намазал углем щеки, чтобы лучше выглядеть в выпуске новостей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

В публикации говорится, что губернатор объяснил свои действия традицией.

«Жители начали интересоваться — неужели губернатор нанес макияж, чтобы поувереннее выглядеть в кадре. Так сказать — ближе к народу?» — говорится в сообщении.

По словам губернатора, подобных мыслей у него не было, а испачканные щеки — дань традиции для тех, кто впервые посещает забой. Середюк отметил, что аналогичным образом поступили министр финансов Антон Силуанов и министр энергетики Сергей Цивилев.

До этого стало известно, что угольные компании главного угледобывающего региона России — Кемеровской области — стали отказываться от экспорта угля на восток. По данным «Коммерсантъ», экспорт энергетического угля из Кемеровской области стал приносить убыток во всех направлениях.

Ранее Путин согласовал программу поддержки угольной отрасли.

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