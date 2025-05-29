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Общество
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Россиянка пожаловалась на сгоняющих детей с качелей мигранток и сняла их на видео

Жительница Приморья пожаловалась на сгоняющих детей с качелей мигранток

Жительница Приморского края пожаловалась на сгоняющих детей с качелей мигранток и сняла их на видео. Пост опубликовал Telegram-канал «Колоколъ».

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом, предположительно, дети мигрантов, которые находятся на детской площадке вместе со своими матерями.

Автор видео утверждает, что приезжие женщины выгоняют детей славянской наружности с качелей и с детской площадки, а после 18:00 часов к качелям невозможно подойти.

«Мамаши сгоняют наших детей с качелей. Начиная с 18:00 к качелям к горкам, змейке (которая всегда занята взрослыми мигрантами вместо скамейки) невозможно подступиться», — поделилась женщина.

Она добавила, что взрослые и дети ежедневно собираются на детской площадке и «очень громко кричат на своем языке до 22:00».

До этого Ново-Савиновский суд Казани начал рассмотрение дела о фиктивной сдаче экзаменов по русскому языку мигрантами.

Обвиняемыми выступают руководитель юридической фирмы «Фемида-К» и ее заместитель, а также еще четыре школьных учителя. Они предоставляли ответы на вопросы мигрантам для прохождения экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства России.

Ранее в Петербурге иностранцы с июня больше не смогут работать курьерами и таксистами.

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