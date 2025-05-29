В администрации Ставрополя рассказали, чем занимался Гурциев

В администрации Ставрополя рассказали, что Гурциев работал с семьями бойцов СВО

Заместитель главы Ставрополя Заур Гурциев курировал вопросы поддержки семей участников специальной военной операции (СВО). Об этом рассказали в пресс-службе администрации города, передает «Подъем».

Гурциев также занимался вопросами контрактной службы и призывной кампании.

Инцидент, который привел к гибели ветерана, произошел поздно вечером 28 мая во дворе жилого дома. Telegram-канал Baza сообщал, что в результате взрыва не стало двух мужчин.

Один из них — ветеран СВО, участник программы «Время Героев» и первый заместитель главы Ставрополя Заур Гурциев. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что сотрудники правоохранительных органов рассматривают все версии случившегося, включая теракт.

Предварительно, второй раненый — знакомый участника боевых действий, 29-летний Никита П. Именно на нем могло находиться сработавшее взрывное устройство.

Ранее в базе данных украинского сайта «Миротворец» обнаружили личную информацию Заура Гурциева.