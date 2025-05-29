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Общество
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В Польше продлили режим террористической и кибернетической угроз

Премьер-министр Туск объявил о продлении режима повышенной угрозы в Польше
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Imago/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети X сообщил, что продлил срок действия второго уровня террористической и кибернетической угроз в стране.

«Я решил продлить действие уровней угроз Bravo и Bravo-CRP в связи с гибридными и киберугрозами со стороны России и Белоруссии», – заявил Туск.

При этом он не уточнил, на какой срок продлевается угроза, однако обычно режимы повышенной угрозы вводятся на три месяца.

По польскому законодательству об антитеррористических мерах, правительство может вводить четыре уровня угрозы: Alfa, Bravo, Charlie и Delta. Аварийная степень BRAVO является второй из четырех возможных. Она вводится в случае повышенной и предсказуемой угрозы возникновения события террористического характера.

Уровни с пометкой CRP касаются угроз в киберпространстве и направлены на усиление контроля безопасности информационных систем с целью предотвращения и выявления возможных нарушений.

Накануне министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш впервые открыто назвал Россию врагом.

Ранее в Госдуме РФ ответили министру обороны Польши, назвавшему Россию «врагом».

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