Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, назвавший Россию врагом, забыл о ее освободительной роли во Второй Мировой войне. Об этом в беседе с News.ru заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Мы по отношению к [Польше] точно не агрессивны. Мы их вообще освобождали от фашизма. То есть они не помнят это», — сказала Журова.

Парламентарий напомнила, что когда Польша являлась социалистической республикой, то ее граждане разделяли ценности россиян и стремились к контактам, «несмотря на провокации». Журова также выразила надежду, что народы двух стран будут дружить как славяне.

До этого глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш впервые назвал Россию «врагом» после возвращения из США. В частности, польский министр выразил недовольство учениями ВМФ РФ в Балтийском море. Вместе с тем, российское руководство не раз заявляло, что никому не угрожает и не собирается нападать на страны НАТО.

Ранее в Польше напомнили властям об историческом долге перед Россией.