На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме ответили министру обороны Польши, назвавшему Россию «врагом»

Журова: министр Косиняк-Камыш, называя РФ врагом, забыл, кто освобождал Польшу
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, назвавший Россию врагом, забыл о ее освободительной роли во Второй Мировой войне. Об этом в беседе с News.ru заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Мы по отношению к [Польше] точно не агрессивны. Мы их вообще освобождали от фашизма. То есть они не помнят это», — сказала Журова.

Парламентарий напомнила, что когда Польша являлась социалистической республикой, то ее граждане разделяли ценности россиян и стремились к контактам, «несмотря на провокации». Журова также выразила надежду, что народы двух стран будут дружить как славяне.

До этого глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш впервые назвал Россию «врагом» после возвращения из США. В частности, польский министр выразил недовольство учениями ВМФ РФ в Балтийском море. Вместе с тем, российское руководство не раз заявляло, что никому не угрожает и не собирается нападать на страны НАТО.

Ранее в Польше напомнили властям об историческом долге перед Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами