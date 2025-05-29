Мать погибшего в Ставрополе ветерана СВО Гурциева высказалась о произошедшем

Мать бойца СВО из Ставрополя Гурциева заявила, что он был в списке целей Киева

Мать ветерана специальной военной операции (СВО) и первого заместителя главы Ставрополя Заура Гурциева, погибшего в результате взрыва на улице Чехова, описала произошедшее фразой «был в списке целей». Об этом сообщает URA.RU.

Женщину зовут Елена. Она рассказала, что в последнее время ее сына часто вызывали в Федеральную службу безопасности РФ. Там его предупреждали, что он находится «в разработке» Украины.

«Он был прямой, он все говорил в глаза», — сказала мать ветерана.

По словам Елены, ее сын после получения работы в администрации города выражал желание многое улучшить для жизни ставропольцев.

Женщина добавила, что накануне не созванивалась с Гурциевым. Она лишь отправила сыну сообщение, но ответа так и не получила.

Заур Гурциев погиб вечером 28 мая в результате взрыва, произошедшего во дворе жилого дома на улице Чехова. Предварительно, вместе с ветераном погиб его знакомый — 29-летний Никита П. Telegram-канал Baza писал, что именно на нем могло находиться сработавшее взрывное устройство.

Журналисты ТАСС сообщили, что Гурциев был внесен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Как отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, правоохранители рассматривают все версии случившегося, включая теракт.

Ранее товарищи рассказали о погибшем при взрыве в Ставрополе ветеране СВО.