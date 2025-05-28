Мать одного из байкальских подростков слышала по телефону, как ее сыну перерезали горло

Mash: мать одного из байкальских подростков слышала по телефону как режут сына

Мать одного из подростков, пострадавших в Байкальске, слышала по телефону, как ее сыну перерезали горло. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Когда юноша начал бросаться на друзей с канцелярским ножом, один из участников вечеринки успел позвонить своей матери. Женщина слышала, как ее сыну перерезали горло.

Мальчик просил не убивать его. Отмечается, что нападавший на это лишь равнодушно посоветовал приложить тряпочку к ране, чтобы прожить еще несколько минут.

Все произошло 28 мая в частном доме в садоводческом товариществе «Горный Байкал». Группа подростков отмечала день рождения. 17-летний подозреваемый напал с ножом на всех участников вечеринки. На месте погибли четверо несовершеннолетних и сам убийца. Еще четверо детей госпитализированы с ножевыми ранениями. По предварительной информации, нападавший открыл газ и устроил взрыв, увидев полицейских. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что подростка, зарезавшего друзей в Байкальске, взяли на «слабо».