Кличко обвинил центральную власть в блокировании работы Киевского городского совета

Центральные органы власти Украины оказывают давление на депутатов местного городского совета и пытаются блокировать его работу, заявил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

«Одним депутатам препятствуют в их присутствии на заседаниях: то допросы, то обыски. Других запугивают надуманными уголовными делами», — написал он.

По мнению Кличко, действия властей направлены на то, чтобы сделать городской совет недееспособным. Мэр отметил, что давление на местное самоуправление не ослабевает, а наоборот усиливается.

До этого бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович назвал правление Владимира Зеленского «единоличной диктатурой». Он рассказал, что Зеленский также планирует ввести санкции против мэра Киева Виталия Кличко и экс-главы офиса президента Андрея Богдана.

В середине мая Кличко рассказывал, что украинские власти ведут тайную слежку за представителями киевской городской администрации. В связи с этим он задался вопросам, живут ли украинцы в полицейском государстве.

Ранее Кличко признал, что Украине придется отказаться от территорий.