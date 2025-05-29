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Москалькова заявила, что остающихся на Украине курян содержат с военнопленными

Москалькова: 13 курян могут содержаться на Украине вместе с пленными военными
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Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РФ

Более 10 мирных жителей Курской области, не попавших в обмен и остающихся на Украине, могут содержаться вместе с пленными военнослужащими. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

«По данным вернувшихся, с ними были еще 13 человек, которые не попали в этот обмен <...>. И они содержались гражданские вместе с военнопленными в нарушение всех конвенций», — рассказала омбудсмен в кулуарах III Национального форума Российского Красного Креста.

16 мая в турецком городе Стамбуле состоялись прямые переговоры между российской и украинской делегациями. В том числе в ходе встречи стороны договорились осуществить обмен пленными по формуле «1000 на 1000».

В результате в период с 23 по 25 мая Москва и Киев в три этапа осуществили обмен пленными. Из украинского плена вернулись 880 бойцов Вооруженных сил РФ и 120 мирных жителей. Российские власти, в свою очередь, передали Украине 120 гражданских лиц и 880 солдат. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позже стало известно, что Киев во время обмена пленными передал Москве десятки украинцев, осужденных по статье о государственной измене.

Ранее в Кремле прокомментировали состав пленных в рамках обмена между РФ и Украиной.

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