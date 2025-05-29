Россиян призвали гулять хотя бы три часа в неделю

Реабилитолог Ачкасов: двигаться и гулять нужно минимум три часа в неделю

Малоподвижный образ жизни крайне вреден для здоровья – физическая активность является основой крепкого здоровья. Причем необязательно погружаться в тренировки – достаточно двигаться, гулять после работы хотя бы три раза в неделю в течение часа. Это уже позволит организму укрепить мышечную массу и снизить риск развития серьезных заболеваний, рассказал завкафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации МГМУ им. Сеченова, профессор, д.м.н. Евгений Ачкасов Общественной Службе Новостей.

Специалист развеял миф о необходимости каждому человеку проходить ежедневно по 10 тысяч шагов, напомнив, что норма двигательной активности у каждого своя и зависит от возраста, физической формы и прочих показателей. Так, например, на пользу пойдет работа на дачном участке, подъем по лестнице вместо лифта. Значение имеют любые физические нагрузки, но они должны сопровождаться также контролем питания, подчеркнул Ачкасов.

«Даже если человек будет хотя бы три раза в неделю гулять по часу, это уже будет здорово», — пояснил профессор.

Он посоветовал всегда учитывать свое состояние, не перебирая с излишней нагрузкой, а также при необходимости не забывать про помощь профессионалов – врачей, тренеров, специалистов центров спортивной медицины. Причем этим советам важно следовать как пожилым, так и молодым людям – сегодня заболевания сердечно-сосудистой системы, инсульты, сильно «омолаживаются», предупредил эксперт.

«Я сам как врач и заведующий кафедрой реабилитации вижу, как к нам поступают молодые мужчины в возрасте 30- плюс с инсультами. Много таких больных, — пояснил он. — Только движение обеспечивает хоть какой-то способ профилактики».

Помимо рисков сердечно-сосудистых, малоподвижный образ жизни повышает риски эндокринных эндокринных заболеваний. У пожилых людей из-за этого происходит потеря мышечной массы, нарушение опорно-двигательного аппарата, что приводит к боли в спине и суставах.

«Силовые тренировки и правильное питание с белком для поддержания и укрепления мышц полезны на всех этапах жизни — они должны быть дозированными, с учетом особенностей здоровья», — заключил Ачкасов.

До этого исследователи выяснили, что привычка проводить в положении сидя более 14 часов в день повышает риск смерти или повторных сердечно-сосудистых событий в течение года после перенесенного инфаркта. Также выяснилось, что замена 30 минут сидения умеренной или интенсивной физической нагрузкой снижала риск осложнений на 61%. Полчаса легких упражнений сокращали вероятность повторного появления проблем с сердцем — на 50%, а 30 минут сна — на 14%.

Ранее в Подмосковье врачи спасли от инсульта 10-летнюю школьницу.