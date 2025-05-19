Назван фактор, удваивающий риск летального исхода после инфаркта

Привычка проводить в положении сидя более 14 часов в день повышает риск смерти или повторных сердечно-сосудистых событий в течение года после перенесенного инфаркта. К такому выводу пришли исследователи из Колумбийского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes.

В исследовании участвовали 609 пациентов, ранее поступивших в отделение неотложной помощи с симптомами инфаркта миокарда. Средний возраст испытуемых составил 62 года. После выписки участники в течение 30 дней носили на запястьях устройства, отслеживающие уровень физической активности и количество часов, проведенных сидя.

В течение года после выписки 8,2% участников либо ушли из жизни, либо перенесли повторное сердечно-сосудистое событие. Анализ показал, что у людей с самым низким уровнем физической активности риск таких исходов оказался в 2,58 раза выше, чем у наиболее активных участников.

Также выяснилось, что замена 30 минут сидения умеренной или интенсивной физической нагрузкой снижала риск осложнений на 61%. Полчаса легких упражнений сокращали вероятность повторного появления проблем с сердцем — на 50%, а 30 минут сна — на 14%.

Отмечается, что самые подвижные участники исследования в среднем ежедневно тратили 25 минут на физическую активность средней и высокой интенсивности, а 143,8 минуты — на легкую. Также они проводили 11,7 часа сидя и спали 8,4 часа.

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