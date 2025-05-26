Киев в рамках обмена пленными передал России десятки украинцев, осужденных по статье о госизмене, в том числе с Западной Украины — из Ивано-Франковска, Винницы и т.д. Об этом сообщил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

По его словам, Россия получила не только военнопленных, но и граждан Украины, осужденных за помощь Вооруженным силам РФ и распространение данных о перемещениях украинской армии. Это свидетельствует о том, что «там остаются наши люди, и их много», отметил Коц, имея в виду «разрозненное подполье», состоящее из сочувствующих России украинцев.

Он предположил, что ни в одной стране мира нет столько осужденных по статье «госизмена», как на Украине.

«Не имея достаточно пленных военных для обмена 1000 на 1000, Киев впихнул в Россию своих граждан, которые ярко продемонстрировали отношение части общества к своему государству, которому так хочется изменять», — написал военкор.

При этом он подчеркнул, что в украинском плену еще остаются граждане РФ, которых Киев почему-то не хочет отдавать. «И это не только 34 жителя Курской области», но и десятки россиян, осужденных по террористическим статьям, добавил Коц.

В течение трех дней — с 23 по 25 мая — Россия и Украина обменивались военнопленными по формуле «1000 на 1000», как договорились на переговорах в Стамбуле. В РФ вернулись 880 военнослужащих и 120 мирных жителей, все оговоренные условия были выполнены.

Сегодня военный корреспондент Александр Сладков высказал мнение, что российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, не стоит представлять как героев, поскольку «плен — это не первая доблесть в ходе СВО». Исключение, по его словам, можно сделать только для тех, кто оказался в плену после тяжелого боя «в беспамятстве».

Ранее Захар Прилепин рассказал об оставшихся на Украине политзаключенных и пленных.