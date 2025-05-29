Военный суд вынес приговор двум агентам спецслужб Украины

ФСБ: суд приговорил к 19 и 25 годам колонии двух агентов украинских спецслужб

Западный окружной военный суд приговорил к 19 и 25 годам колонии двух агентов украинских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы безопасности (ФСБ).

По данным ведомства, решения были вынесены по статьям о шпионаже и подготовке теракта. В публикации отмечается, что деятельность гражданина Украины Заболотниго Олега Сергеевича и гражданина России Волги Максима Александровича была пресечена летом 2023 года.

«Подсудимые признаны виновными в инкриминируемых деяниях», — говорится в сообщении.

Согласно постановлению суда, Заболотниго приговорили к 25 годам заключения в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 1 млн рублей. Волгу приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 900 тыс. рублей.

7 мая сотрудники ФСБ задержали троих выходцев с Украины, которые по заданию Киева планировали устроить взрыв в херсонской Каховке около памятника «Танк Т-34» во время митинга. По данным пресс-службы, они пытались подорвать автомобиль с российскими военнослужащими, однако операция провалилась.

Ранее в трех городах РФ задержали женщин, подозреваемых в подготовке терактов и диверсий.