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Россиянам рассказали, как подготовиться к длительному перелету

Маркетолог Кирьянов посоветовал брать в длительный перелет подушку
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Многочасовые перелеты часто становятся настоящим испытанием на выносливость и терпение: ограниченное пространство, длительное нахождение в одной позе, общая усталость. Как сделать поездку максимально комфортной, рассказал в беседе с РИАМО директор по маркетингу и коммуникациям бренда эмоциональных товаров modi Максим Кирьянов.

«В первую очередь стоит взять с собой подушку для шеи, которая поможет избежать дискомфорта при длительном сидении и облегчит сон, особенно на борту, где это сделать тяжело и неудобно», — сказал эксперт.

Не все самолеты оборудованы развлекательными системами, поэтому не лишними будут планшет, наушники и пауэрбанк. Кроме того, стоит вспомнить о книге, которая давно ждет своего часа, добавил Кирьянов.

Также он посоветовал взять с собой в полет маску для сна.

Врач-терапевт, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова до этого говорила, что правильное питание с минимальным количеством соли и отсутствие алкоголя до, после и во время длительного авиаперелета помогут легче перенести его.

Она отметила, что людям с варикозом или после хирургического вмешательства стоит надевать в самолете лимфодренажные чулки. Чтобы избежать гипотензивного шока при резком подъеме с кресла, врач посоветовала сначала помассировать икры после посадки самолета, а после — вставать.

Ранее врач назвал способ сделать перелеты безопасными для сердечников.

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