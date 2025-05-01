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Врач назвал способ сделать перелеты безопасными для сердечников

Врач Ломакин: в самолете стоит надевать свободную одежду и делать упражнения
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Shutterstock/Bizi88

Людям с проблемами сердца следует надевать свободную и комфортную одежду, не стесняющую движения, чтобы сделать перелеты безопасными. Об этом aif.ru рассказал главный кардиолог Управления делами президента РФ, заведующий отделением неотложной кардиологии ЦКБ Управления делами президента РФ, профессор Никита Ломакин.

По его словам, во время полета лучше расшнуровывать или снимать обувь, каждый час выпивать по стакану воды, а также выполнять простейшие упражнения, например, поднимать руки и предплечья, вращать головой и сгибать ноги в коленях и суставах.

Ломакин предостерег от употребления алкогольных напитков в полете и за сутки до него.

До этого фитнес-тренер, эксперт тренажерного зала сети фитнес-клубов Pride Fitness Роман Филиппенко рассказал, что при длительном перелете важно не забывать про регулярные разминки. По его словам, даже небольшая прогулка по салону самолета может существенно улучшить самочувствие.

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