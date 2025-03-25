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Подростка задержали за помощь террористической организации

Подростка задержали под Владимиром за участие в террористической организации
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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

В отношении несовершеннолетнего жителя Москвы возбудили уголовное дело по обвинению в участии в террористической организации. Об этом сообщило следственное управление СК по Владимирской области.

Москвича задержали во Владимирской области при проведении видеосъемки объекта транспортной инфраструктуры. В настоящее время он заключен под стражу.

По версии следствия, молодой человек в феврале этого года вступил в «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией), приняв их присягу. Ему поручили заснять на видео один из объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства Петушинского района. Подозреваемого задержали сотрудники УФСБ России по Владимирской области.

В пресс-службе УФСБ по региону сообщили РИА Новости, что подозреваемый 2009 года рождения. Заснятые им материалы нужны были злоумышленникам для подготовки диверсионно-террористического акта. За содействие террористам москвич получил 9 тысяч рублей. Его задержали при выполнении очередной видеосъемки. Он признал свою причастность к преступлению, а также сообщил, что намеревался готовиться к диверсии.

Ранее студент обвинил своего сокурсника в терроризме.

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