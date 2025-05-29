Психолог объяснила, что чаще всего провоцирует тревогу

Чтобы как можно реже испытывать тревогу, важно соблюдать цифровую гигиену — фильтровать источники информации для получения достоверных сведений. Такой совет в интервью РИАМО дала специалист Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина.

«Форумы, социальные сети, чаты, комментарии к видеоконтенту и прочие обсуждения в интернете редко являются источником достоверных сведений, чаще там публикуются и распространяются догадки, предположения, слухи и мнения дилетантов. Выберите 1-2 достойных вашего доверия СМИ, к которым прибегайте не чаще, чем 1-2 раза в день», — сказала специалист.

Она также посоветовала меньше обсуждать волнующие темы. По ее словам, постоянный обмен услышанной ранее информацией способствует увеличению тревоги, а не успокаивает, как многие полагают.

До этого Игонина говорила, что визуализация обстановки, в которой комфортно, шума дождя, пения птиц и вкуса клубники поможет побороть повышенную тревожность.

Ранее врач объяснил, по каким признакам можно распознать скрытую тревожность.