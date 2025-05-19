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Врач объяснил, по каким признакам можно распознать скрытую тревожность

Врач Мещеряков: головная боль может говорить о скрытой тревожности
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Depositphotos

Тревожность может маскироваться за маской внешнего спокойствия и проявляться не паникой и слезами, а проблемами с телом. Об этом kp.ru рассказал врач-психиатр, эксперт по доказательной медицине и автор книги «Скатертью тревога» Александр Мещеряков.

«Примерно в 5-10% случаев тревожные психические расстройства маскируются и не ощущаются именно эмоционально. Вместо этого «кричит» тело. То есть появляются физические симптомы. При скрытой тревожности это могут быть головные боли, мышечное напряжение, усиленное сердцебиение, скачки давления, неполадки с кишечником и мочевым пузырем», — пояснил эксперт.

По его словам, иногда пациенты могут посещать врачей с этими симптомами и не понимать, что причина кроется в психике. Мещеряков отметил, что специалисты часто ставят диагноз генерализованное тревожное расстройство, которое проявляется в виде постоянного напряжения, тревожных мыслей, нарушений сна, раздражительности и трудностей с концентрацией. Кроме того, к распространенным он отнес панические расстройства.

Врач ультразвуковой диагностики (УЗД) «СМ-Клиника» Фариде Велиева до этого рассказала в разговоре с «Газетой.Ru», что проявления тревоги можно спутать с заболеваниями сердца и желудочно-кишечного тракта, однако нередко тревожные расстройства сочетаются с ними. Поэтому детальная и качественная диагностика очень важна для установления причины неприятных симптомов.

Ранее были названы продукты, усиливающие тревожность.

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