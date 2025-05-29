Россиянам назвали неожиданный способ побороть тревогу

Визуализация обстановки, в которой комфортно, шума дождя, пения птиц и вкуса клубники поможет побороть повышенную тревожность. Об этом в интервью РИАМО сообщила специалист Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина.

Как предупреждала в беседе с газетой «Известия» кандидат психологических наук Сима Мусатова, бесконтрольное потребление информации может привести к тревожности, снижению концентрации и симптомам эмоционального выгорания.

Игонина отметила, что за тревогой часто стоит страх потерять безопасность, утратить стабильность и ясность.

«Чтобы этого избежать, очень важно вовремя «заземляться» — этому поможет наличие прочных опор. Это может быть семья, чувство долга, любовь к жизни, увлечения. Цените и берегите то, что у вас есть сейчас: само по себе понимание этого — огромный неотъемлемый ресурс», — подчеркнула специалист.

Нейрофизиолог, профессор МГУ Вячеслав Дубынин до этого говорил, что дыхательные упражнения помогут справиться с тревогой перед экзаменами и сохранить концентрацию во время подготовки.

По его словам, в ходе подготовительных занятий стоит также отвлекаться на физическую активность, чтобы снизить тревожность. Запоминание он посоветовал превратить в творческий процесс.

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