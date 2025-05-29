На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали неожиданный способ побороть тревогу

Психолог Игонина: визуализация клубники поможет победить тревогу
close
brizmaker/Shutterstock/FOTODOM

Визуализация обстановки, в которой комфортно, шума дождя, пения птиц и вкуса клубники поможет побороть повышенную тревожность. Об этом в интервью РИАМО сообщила специалист Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина.

Как предупреждала в беседе с газетой «Известия» кандидат психологических наук Сима Мусатова, бесконтрольное потребление информации может привести к тревожности, снижению концентрации и симптомам эмоционального выгорания.

Игонина отметила, что за тревогой часто стоит страх потерять безопасность, утратить стабильность и ясность.

«Чтобы этого избежать, очень важно вовремя «заземляться» — этому поможет наличие прочных опор. Это может быть семья, чувство долга, любовь к жизни, увлечения. Цените и берегите то, что у вас есть сейчас: само по себе понимание этого — огромный неотъемлемый ресурс», — подчеркнула специалист.

Нейрофизиолог, профессор МГУ Вячеслав Дубынин до этого говорил, что дыхательные упражнения помогут справиться с тревогой перед экзаменами и сохранить концентрацию во время подготовки.

По его словам, в ходе подготовительных занятий стоит также отвлекаться на физическую активность, чтобы снизить тревожность. Запоминание он посоветовал превратить в творческий процесс.

Ранее стало известно, какие продукты вызывают психические расстройства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами