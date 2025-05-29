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В Москве ввели желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр: в Москве ввели желтый уровень погодной опасности из-за жары
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Желтый уровень погодной опасности ввели синоптики на территории Москвы из-за прогнозируемой жары. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

Специалисты уточнили, что период предупреждения до 20:00 мск, местами в столице ожидается температура до +30°C.

Данный уровень символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия, рассказали в Гидрометцентре.

При этом в Подмосковье также ввели желтый уровень погодной опасности до вечера, но в связи с возможными порывами ветра со скоростью 17 м/с.

28 мая стало известно, что у Кремля на Манежной площади Москвы установили пальмы для предстоящего фестиваля «Сады и цветы». Тропические растения устанавливаются вокруг флагманской площадки — она стилизована под ботанический сад.

28 мая научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в Московской области жаркая погода продержится еще два дня, температура может достигать +30°C, а затем этот показатель начнет понижаться.

Ранее автоэксперт перечислил пять вещей, которые нельзя оставлять в авто в жару.

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