В России составили рейтинг самых «ленивых» городов

Рейтинг самых «ленивых» российских городов-миллионников за пределами МКАД и КАД, основанный на анализе спроса на услуги клининга, возглавили Волгоград, Уфа и Екатеринбург. Это следует из опроса поискового сервиса «Профи.ру», с результатами которого ознакомился Life.

Согласно исследованию, жители Волгоградской области стали заказывать услуги уборки на 30% чаще, чем в 2024 году. Спрос на них в Республике Башкортостан вырос на 29%, в Свердловской области — на 15%. В пятерку лидеров также вошли Нижегородская и Новосибирская области, где услуги стали заказывать на 12% и 10% чаще соответственно.

За пределами России наибольший рост спроса зафиксировали в Минске и Минской области. Там услуга стала популярнее вдвое — на 56%.

Исследование Почта Банка, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru», до этого показало, что средний чек россиян за услуги клининга в начале 2025 года составил 3,3 тыс. рублей (+10% за год). Россияне в 2025 году на 7% чаще обращались за услугами клининга, чем в 2024-м. При этом объем трат увеличился на 5%. Большая часть трат, 37%, пришлась на март — начало апреля.

Ранее россияне ответили, пользуются ли они услугами клининга.