Россияне ответили, пользуются ли они услугами клининга

Большинство (81%) россиян никогда не пользовались услугами работников клининговой отрасли, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 3,7 тыс. человек.

Они уточнили, что не хотят тратить на уборку деньги, а также не доверяют посторонним людям, которые придут в их дом.

«Я бы не доверила никому убирать мою квартиру и находиться рядом с моими вещами. А вдруг что-то испортят?» — отметила респондентка.

Согласно опросу, только 4% россиян пользуются услугами уборки на регулярной основе. По их мнению, профессионалы справляются с уборкой лучше, чем они сами.

«Один раз попробуете и больше не захотите сами убираться никогда. Часто обращаюсь, по рекомендации приходят девочки и выполняют уборку, и это сильно облегчает мне жизнь и экономит время», — поделилась участница опроса.

Еще 12% ответили, что обращались к профессиональным уборщикам всего раз или два, 3% заявили, что сами работают в сфере уборки.

Лидер дивизиона «Средства по уходу за домом» «Арнест Юнирусь» Валерий Туаев до этого говорил, что генеральную уборку нужно начинать с потолка, чтобы держать уже вымытые поверхности в чистоте. После этого он посоветовал переходить на люстры, шкафы и стены и постепенно спускаться к полу.

Ранее сообщалось, что москвичка поймала уборщицу на краже валюты и украшений, сделав одно действие.