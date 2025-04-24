В России резко подорожали услуги клининга

Почта Банк: средний чек россиян за клининг повысился на 10% в 2025 году

Средний чек россиян за услуги клининга в начале 2025 года составил 3,3 тыс. рублей (+10% за год). Об этом говорится в исследовании Почта Банка, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Россияне в 2025 году на 7% чаще обращались за услугами клининга, чем в 2024-м. При этом объем трат увеличился на 5%.



Большая часть трат, 37%, пришлась на март — начало апреля.

«Весной россияне проводят генеральную уборку из-за увеличившегося количества грязи на окнах и пыли внутри квартиры. Кроме того, с изменениями в природе людям хочется преобразить свое жилье. Однако из-за быстрого темпа в жизни порой не хватает времени на уборку, поэтому и увеличивается число обращений в клининговые компании. На рост чека влияет и дефицит кадров. Как и во многих отраслях, в клининге идет конкуренция за персонал со службами доставки и торговыми сетями», — отметили в пресс-службе банка.

Там добавили, что в итоге клининговые компании повышают зарплаты для предотвращения оттока кадров, а это напрямую влияет на стоимость услуг.



Ранее россиян предупредили о росте цен в мае.