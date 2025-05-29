В Минприроды Забайкалья рассказали о ситуации с лесными пожарами в регионе

Минприроды: ветер может ухудшить ситуацию с пожарами в Забайкальском крае

В Минприроды Забайкальского края заявили, что за текущие сутки ликвидировали восемь пожаров на площади 58 тысяч гектаров в Читинском, Карымском, Нерчинско-Заводском, Тунгокоченском и Чернышевском округах. Об этом сообщает Chita.ru.

В министерстве отметили, что текущая ситуация с лесными пожарами в районах Арахлея, Беклемишево и Дровяной, но сильный ветер может ухудшить ситуацию.

В публикации отмечается, что шесть пожаров были локализованы на площади 83 тысячи гектаров в Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском и Читинском округах.

В ведомстве подчеркнули, что в регионе на текущий момент действуют 42 лесных пожара.

До этого в Агентстве лесного хозяйства республики заявили, что за прошедшие сутки площадь лесных пожаров на территории региона возросла до 104 704 гектаров.

В настоящее время пожары тушат почти тысяча человек из числа лесной охраны, сотрудников МЧС, арендаторов лесных участков и привлеченных граждан и 211 единиц специальной техники.

Ранее бушующие в Забайкалье пожары сняли из космоса.