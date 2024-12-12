Иностранцев-участников СВО могут запретить депортировать из РФ

Депутаты от Коммунистической партии РФ (КПРФ) предложили запретить депортацию из РФ иностранцев-участников СВО, поскольку на родине им может угрожать уголовное преследование за наемничество. Соответствующий законопроект был размещен на сайте Госдумы РФ.

Согласно законопроекту, в ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» может быть внесен пункт о том, что режим высылки не будет применяться в отношении лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ в период СВО или проходящих военную службу в ВС РФ в период СВО, а также их семей. Также из РФ предлагается запретить депортировать «русских, украинцев и белорусов» и лиц, подпадающих под определение соотечественников.

До этого в Казахстане посадили в тюрьму бойца ЧВК «Вагнер» за участие в СВО. Осужденного зовут Александр Шомполов — он уроженец Красноярского края, однако имеет гражданство Казахстана. Его обвинили по статье 170 части 3 УК, в участии в вооруженном конфликте в качестве наемника.

Казахстанский суд обвинил Шомполова в «подрыве конституционного строя и нарушениях территориальной целостности Украины».

Суд признал смягчающим обстоятельством чистосердечное раскаяние обвиняемого. Фигуранту назначили наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы с конфискацией полученных им денежных средств.

Ранее литовского драматурга депортировали из своей страны за поддержку России.