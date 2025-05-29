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Россиянам рассказали о пользе плавания в пожилом возрасте

Pravda.Ru: плавание поможет пожилым развить гибкость
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Depositphotos

Плавание поможет пожилым людям улучшить физическое, психическое и социальное состояние. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Вода снижает нагрузку на суставы, облегчая давление на колени, лодыжки и бедра. Кроме того, каждый гребок активизирует мышцы без излишнего напряжения, характерного для тренировок на суше. Даже если у вас есть ограничения или боли, плавание станет подходящим выбором», — отметили в сообщении.

Кроме того, такая активность улучшит венозный отток крови от ног к сердцу, что уменьшит отеки и повысит подвижность конечностей. Это также позволит представителям старшего поколения повысить кардиореспираторную выносливость, развить гибкость, улучшить работу сердечно-сосудистой системы, снизить стресс и вес. Помимо этого, групповые занятия плаванием станут способом для социализации и поиска новых друзей.

Диетолог и специалист в области глобального питания из колледжа VIA при Орхусском университете в Дании Сандра Вигелене до этого говорила, что бег может способствовать росту мышечной массы у пожилых людей и людей с избыточным весом.

Ранее пожилых людей предупредили об опасности перепадов температуры.

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