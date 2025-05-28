Пожилых людей предупредили об опасности перепадов температуры

Резкие перепады температуры представляют особую опасность для пожилых людей с сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболеваниями, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист гериатр Минздрава, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

По ее словам, у людей в возрасте при таких болезнях нарушается ритм сердца, скачет давление или возникает простуда. Чтобы уменьшить риски, необходимо следить за прогнозом погоды и одеваться по принципу «капусты». Тогда в течение дня можно регулировать теплообмен.

«Если вы принимаете препараты для сердца или от давления, не стоит самостоятельно менять дозировку или отменять терапию — любые корректировки возможны только после консультации с лечащим врачом», — добавила специалист.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что до конца месяца почти на всей европейской территории России ожидается температура выше климатической нормы. Так, в Центральном федеральном округе термометр тоже покажет на 6–10°C выше нормы — от 25 до 31°C. На юге округа температура может подняться до 33°C. В Приволжском федеральном округе и на Урале температурный фон также превысит среднемноголетние значения на 7–9°C.

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