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Врач рассказала, кому бег помогает наращивать мышцы

Wellness Pulse: бег помогает нарастить мышцы пожилым
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Shutterstock

Бег может способствовать росту мышечной массы у пожилых людей и людей с избыточным весом. Об этом изданию Wellness Pulse рассказала Сандра Вигелене, диетолог и специалист в области глобального питания из колледжа VIA при Орхусском университете в Дании.

Эксперт отметила, что, хотя бег обычно не ассоциируется с увеличением мышц, при определенных условиях он может быть эффективен. По словам диетолога, силовые тренировки, как правило, являются основным способом наращивания мышечной массы. Однако бег также может оказывать влияние на мышцы — особенно в нижней части тела — за счет механической нагрузки, которую он создает.

Вигелене сослалась на исследование Университета Тейлора в Малайзии, в ходе которого мужчины занимались ходьбой или легким бегом пять раз в неделю на протяжении шести месяцев. По завершении тренировочной программы у пожилых добровольцев увеличилась мышечная масса ног, в то время как у молодых такого эффекта не наблюдалось.

Эксперт подчеркнула, что влияние бега на мышцы во многом зависит от его типа.

«Бег обычно делят на спринт или интервальные тренировки высокой интенсивности (HIIT) и на бег на длинные дистанции, например марафоны. Эти виды нагружают мышцы по-разному», — пояснила доктор Вигелене.

В качестве примера она привела исследование Университета Северной Калифорнии, в котором оценивалось, как интервальный бег влияет на мышечную массу у людей с ожирением. Участники выполняли короткие, но интенсивные пробежки несколько раз в неделю. По итогам трехнедельной программы исследователи зафиксировали положительную динамику в наборе мышц.

Ранее врач назвал четыре типа тренировок, которые необходимы для здорового старения.

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