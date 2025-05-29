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Россиянам раскрыли секрет, как избежать слез при нарезке лука

Pravda.Ru: острый нож поможет избежать слез при нарезке лука
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Depositphotos

Нарезка репчатого лука часто заставляет людей плакать, однако, специальный лайфхак поможет этого избежать. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных ученых.

«Дело в том, что в воздух в этот момент попадает смесь соединений, богатых серой, включая син-пропантиол-S-оксид — вещество-лакриматор, раздражающее нервные окончания глаз», — говорится в сообщении.

Чтобы снизить число раздражающих частиц в воздухе, эксперты рекомендуют выполнять нарезку очень острым ножом и двигать им как можно медленнее. По их словам, это поможет избежать слез.

22 мая сообщалось, что за 2024 год капуста и лук в России подорожали на 57-87%. Причины связаны с плохим урожаем в прошлом году, сокращением запасов в условиях высокого спроса и особенностями производства овощей. Так, в аналитическом агентстве «АБ-Центр» рассказали, что в 2024 году урожай капусты в промышленном секторе овощеводства сократился до 873,6 тысячи тонн — более чем на 5,5%. Урожай лука также снизился на 0,7%, до 1,12 миллиона тонн, а в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах — 9,4 и 3,5% соответственно.

Ранее россиянам назвали простой способ приготовления вкусного шашлыка.

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