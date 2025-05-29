Россиянам раскрыли секрет, как избежать слез при нарезке лука

Нарезка репчатого лука часто заставляет людей плакать, однако, специальный лайфхак поможет этого избежать. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных ученых.

«Дело в том, что в воздух в этот момент попадает смесь соединений, богатых серой, включая син-пропантиол-S-оксид — вещество-лакриматор, раздражающее нервные окончания глаз», — говорится в сообщении.

Чтобы снизить число раздражающих частиц в воздухе, эксперты рекомендуют выполнять нарезку очень острым ножом и двигать им как можно медленнее. По их словам, это поможет избежать слез.

22 мая сообщалось, что за 2024 год капуста и лук в России подорожали на 57-87%. Причины связаны с плохим урожаем в прошлом году, сокращением запасов в условиях высокого спроса и особенностями производства овощей. Так, в аналитическом агентстве «АБ-Центр» рассказали, что в 2024 году урожай капусты в промышленном секторе овощеводства сократился до 873,6 тысячи тонн — более чем на 5,5%. Урожай лука также снизился на 0,7%, до 1,12 миллиона тонн, а в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах — 9,4 и 3,5% соответственно.

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