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Россиянам назвали простой способ приготовления вкусного шашлыка

Бренд-шеф Прокофьев: для приготовления шашлыка понадобятся уксус, лук и перец
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В преддверии майских праздников бренд-шеф и историк кулинарии Антон Прокофьев поделился распространенным в СССР рецептом шашлыка. Для его приготовления потребуются свинина, соль, перец, лук и девятипроцентный уксус.

Как отметила финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева в беседе с газетой «Известия», шашлык из свинины является наиболее доступным вариантом, поскольку именно свиная шейка обладает наилучшим соотношением между ценой и качеством.

«Лук нарезается полукольцами, чтобы он давал больше сока. В маринад добавляем 50-100 мл уксуса, соли и перца добавляем на свой вкус. Мариноваться это все должно не меньше 3 часов, для свинины 3 часа — это минимум», — рассказал Прокофьев.

В идеале мясо должно мариноваться в холодильнике целую ночь, добавил он.

Согласно недавнему опросу, 86% россиян собираются на майские праздники отправиться на шашлыки. Выяснилось, что большая часть респондентов (68%) выбирают свинину. На втором месте с большим отрывом куриное мясо (17%), далее следуют баранина (8%) и говядина (6%).

Ранее россиян предупредили о резком подорожании шашлыка.

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