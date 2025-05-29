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Екатеринбуржец напал на подростков с ножом и получил отпор

В Екатеринбурге мужчина напал на подростков с ножом и получил в лицо перцовкой

В Екатеринбурге мужчина напал на группу подростков на детской площадке. Компания не растерялась и дала агрессору отпор. Это попало на видео, которое позже опубликовал Telegram-канал «БЕЗУМНЫЙ ЕКБ | Новости Екатеринбурга».

Инцидент произошел во дворе дома на улице Фрунзе. По одной из версий, местный житель сделал замечание несовершеннолетним по поводу их поведения. Те ничего не предприняли. Тогда недовольный гражданин сходил домой и вернулся «воспитывать» подростков, прихватив с собой нож. Он не успел навредить компании, так как один из юношей воспользовался перцовым баллончиком.

Чем закончился конфликт тинейджеров и мужчины, не уточняется.

До этого сообщалось о том, что в Бурятии женщина напала с ножом на подростка, который пришел в гости к ее детям.

Ранее россиянка напала с ножом на партнера, которому не нравились ее домашние животные.

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