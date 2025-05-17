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Россиянка напала с ножом на партнера, которому не нравились ее домашние животные

В Кемерово женщина ранила сожителя ножом из-за его нелюбви к ее шести кошкам
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Shutterstock/Naviya

Жительница Кемерово изрезала партнера ножом из-за шести кошек. Мужчину раздражали многочисленные питомцы сожительницы, сообщает УМВД по Кузбассу.

Однажды, вернувшись домой, женщина обнаружила пьяного сожителя и устроенный им беспорядок. Он опрокинул ящики на пол и разбросал вещи по квартире, в ответ на расспросы признался, что сделал это, так как испытывал неприязнь к шести кошкам, принадлежащим его подруге.

Даже выплеснув злость таким образом, мужчина не остановился на достигнутом и спровоцировал новый конфликт — стал кричать и оскорблять женщину, которая в этот момент мыла посуду, а затем и вовсе замахнулся на нее.

В этот момент его партнерша схватила нож и ударила им нападавшего в область груди. Суд признал ее виновной, назначил четыре года лишения свободы, но оставил наказание условным. Женщина находится на испытательным сроке, в течение которого должна своим поведением доказать свое исправление.

Ранее в Греции женщина пыталась отрезать ногу собаке мужа, чтобы ему отомстить.

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