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Россиянка напала с ножом на подростка, который пришел в гости к ее детям

В Бурятии женщина напала с ножом на подростка
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Shutterstock

В Хоринском районе Бурятии женщина напала с ножом на подростка, пришедшего в гости к ее детям, и спряталась от полиции в туалете. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

По данным следствия, в ночь на 17 мая подозреваемая у себя в доме распивала спиртные напитки с двумя своими детьми и их несовершеннолетними приятелями, пришедшими в гости. В какой-то момент между женщиной и одним из подростков возникла ссора, конфликт быстро перерос в драку.

Обвиняемая схватила кухонный нож и ударила им юношу в живот. Несовершеннолетние вызвали скорую помощь, нападавшая выбежала из дома и пыталась спрятаться от полиции в уличном туалете. Женщину задержали, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Известно, что сельчанка уже имела проблемы с законом и была судима. По новому уголовному делу ей может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Петербурге мужчина избил соседа по коммуналке, пока тот спал. К 53-летнему мужчине в комнату ворвался сосед с его знакомым. Они выбили замок, а затем накинулись на сонного мужчину и принялись наносить побои прямо в кровати. Нападавшие украли восемь тысяч рублей, которые находились на видном месте, сняли смарт-часы и скрылись.

Ранее россиянка напала с ножом на партнера, которому не нравились ее домашние животные.

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