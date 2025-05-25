Врач дала советы, как людям с бледной кожей защититься от солнца летом

Бледная кожа обгорает быстрее, даже при использовании солнцезащитного крема. Дерматовенеролог Скандинавского Центра Здоровья Анна Матвеева рассказала «Газете.Ru», как людям с I–II фототипами кожи защититься от ультрафиолета и избежать ожогов.

«У людей с I–II фототипами кожи в эпидермисе содержится мало меланина — пигмента, который помогает блокировать ультрафиолет. К этим фототипам относятся светлокожие люди с голубыми, серыми или зелеными глазами и рыжими или светлыми волосами. Их кожа практически не загорает и быстро обгорает на солнце, даже при коротком пребывании на улице», — объяснила она.

У светловолосых, особенно у рыжих людей, преобладает феомеланин (пигмент, менее устойчивый к ультрафиолету). Он менее эффективен в защите кожи и дополнительно усиливает повреждение ДНК при облучении.

«Людям, которые находятся в группе риска обгорания, подходят кремы с SPF 50 и защитой от UVA. Сейчас большинство таких средств выпускаются с минеральными фильтрами (содержат натуральные частицы, которые остаются на поверхности кожи и отражают ультрафиолет), например на основе оксида цинка. Они создают защитный экран и хорошо переносятся чувствительной кожей. Также можно выбрать формулы с фотостабильными фильтрами (не теряют свойства под действием ультрафиолета и защищают дольше)», — отметила врач.

SPF-фактор указывает только степень защиты от UVB-лучей (коротковолновое излучение, вызывает ожоги). UVA (длинноволновое излучение, вызывает фотостарение) не отражается в SPF и требует отдельной отметки на упаковке. Крем должен защищать от обоих типов.

«Наносить крем нужно каждые 2 часа, особенно после воды, пота или вытирания полотенцем. Одного раза в день недостаточно. Если появляется пощипывание, сухость или покраснение, защита ослабла», — заметила эксперт.

Матвеева отметила, что многие наносят слишком мало крема и забывают про шею, уши, губы и макушку. Часто используют декоративную косметику с SPF вместо полноценной. Также опасно пропускать использование СПФ в на облачную погоду — ультрафиолет активен даже тогда. Защиту дает только сочетание крема, одежды, головных уборов и очков.

«Максимальная солнечная активность наблюдается с 10:00 до 16:00. В это время людям с I–II фототипами кожи лучше избегать открытого солнца. Даже в пасмурную погоду до 80% ультрафиолета проходит сквозь облака. Снег и вода отражают солнечные лучи и усиливают их воздействие. Поэтому защита требуется круглый год, не только летом. Помимо солнцезащитных кремов, стоит использовать физические барьеры. Подойдут одежда из натуральных тканей (хлопок, лен) и шляпы с широкими полями», — посоветовала врач.

Безопасного загара не существует, заявила эксперт. Постепенное привыкание к солнцу не обеспечивает должной защиты. Меланина становится немного больше, но этого недостаточно: прирост защиты составляет всего 1–2 пункта SPF. Любое потемнение кожи — это уже проявление повреждения. Врач рекомендовала с самого начала ограничивать инсоляцию и использовать защитные средства.

«Если появились признаки ожога, нужно немедленно уйти в тень и охладить кожу прохладным душем или компрессом. Тереть участки нельзя — только промокнуть полотенцем. Затем нанести увлажняющее средство с пантенолом, алоэ вера или каламином. При боли или отеке можно принять ибупрофен. Чтобы ускорить восстановление, важно пить больше воды, чем обычно», — резюмировала врач.

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