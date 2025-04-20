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Россиян призвали не верить письмам о многомиллионном наследстве

МВД: россияне продолжают верить фальшивым письмам о многомиллионном наследстве
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Shutterstock

Россияне продолжают верить мошенникам, присылающим им фальшивые письма о многомиллионном наследстве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные министерства внутренних дел.

«Жертва получает на свою почту письмо о том, что является счастливым обладателем многомиллионного наследства. Затем мошенники просят у получателя письма помощи в многомиллионных денежных операциях (получение наследства, перевод денег из одной страны в другую), обещая процент от сделки», — пояснили чиновники.

Средства с «наследников» мошенники взимают, оправдывая это необходимостью оплатить налоговые сборы и выплатить необходимые взятки чиновникам. При этом для убедительности они отправляют жертвам по электронной почте поддельные банковские документы с печатями и подписями действующих банков.

До этого в Telegram появилось 11 ботов «Пасхальные яйца» для обмана россиян.

Ранее были названы черты характера, которые могут передаваться по наследству.

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