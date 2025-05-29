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Врач рассказал о риске получить аллергию на молоко и мясо из-за укуса клеща

Врач Крючков: укус клеща может вызвать аллергию на молоко и мясо
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Global Look Press

Укус клеща может спровоцировать аллергию на говядину, свинину и молочные продукты. Об этом kp.ru рассказал к.м.н., иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

Врач-иммунолог, аллерголог Даниил Щепеляев говорил газете «Известия», что главный риск при укусе насекомых — возникновение аллергической реакции.

Крючков уточнил, что причиной такой реакции на укус является особое вещество в слюне клеща. Оно способно «перенастроить» иммунную систему.

«У людей развивается непереносимость молочных и мясных продуктов. Потом этот феномен стали изучать и через пару лет удалось сопоставить это с определенным событием — укусом клеща. Наконец, ученые обнаружили основной компонент слюны некоторых клещей, виновный в развитии аллергии на альфа-Гал, — объяснил он.

По его словам, это вещество есть и в слюне, и в красном мясе. Укус приводит к тому, что у человека при следующем приеме продуктов могут возникнуть сыпь, боли в животе, тошнота.

В пресс-службе Роспотребнадзора до этого сообщили, что свыше 175,4 тыс. человек обратились в медицинские организации России из-за укусов клещей с начала сезона их активности.

Ранее россиянам рассказали, что указывает на наличие пылевых клещей в квартире.

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