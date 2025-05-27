Роспотребнадзор назвал число обратившихся в медорганизации РФ из-за укусов клещей

Роспотребнадзор: более 175 тыс человек обратились в медорганизации из-за лещей

Свыше 175,4 тыс. человек обратились в медицинские организации России из-за укусов клещей с начала сезона их активности. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

Там отметили, что привились от клещевого вирусного энцефалита в этом году более 2,7 млн россиян.

«С жалобами на укусы в медорганизации обратилось свыше 175,4 тыс. человек», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что наибольшее количество обращений зафиксировали в Республике Алтай, Томской, Кировской, Костромской, Кемеровской и Свердловской областях.

Роспотребнадзор подчеркнул, что в целях профилактики нападения клещей проводится акарицидная обработка территорий. На сегодняшний день обработано свыше 143,9 тыс. гектаров, что составило более 65% от плана. В преддверии открытия детских летних оздоровительных учреждений в текущем году обработали 20,7 тыс. гектаров».

До этого жительница Кузбасса пожаловалась на то, что медики отказались оказывать помощь ее пятилетнему ребенку после укуса клеща, так как у нее не было оригинала страхового полиса.

Ранее в Псковской области боррелиозный клещ впился в глаз шестилетней девочке.