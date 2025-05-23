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Россиянам рассказали, что указывает на наличие пылевых клещей в квартире

Pravda.Ru: чихание может указывать на наличие пылевых клещей в квартире
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Depositphotos

Хроническое чихание по утрам и постоянная заложенность носа могут указывать на наличие пылевых клещей в квартире. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

К другим симптомам они отнесли красноту и зуд в глазах, а также непонятные кожные высыпания. Клещи могут обитать в постели и постельных принадлежностях, диване, коврах, шторах, плюшевых игрушках. Чтобы избавиться от них, специалисты советуют регулярно менять постельное белье и стирать при температуре 60°C. Кроме того, стоит использовать защитные наматрасники и наволочки и регулярно проветривать комнату.

«Стирайте мягкие игрушки или временно переселите их. Избавьтесь от пушистых ковров, если не готовы их регулярно стирать», — добавили в сообщении.

Сотрудник института дезинфектологии Роспотребнадзора Михаил Алексеев до этого говорил, что регулярная влажная уборка поможет защитить кровать от пылевых клещей. Он напомнил, что клещи могут жить не только в кровати, но и в пыли на полу. Дезинфектор Алексей Комаренков, в свою очередь, предложил отпугивать их эфирными маслами, маслами эвкалипта, цитронеллы или цитрусовых.

Ранее российские ученые рассказали, как бороться с повсеместными невидимыми паразитами.

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