Психолог предупредила об опасности интенсивного обучения детей в раннем возрасте

Родителям не стоит слишком интенсивно развивать умственные способности ребенка в раннем возрасте, потому что это может ему навредить. Об этом kp.ru рассказала детский психолог Татьяна Васильева.

По ее словам, в этом случае эмоциональное развитие ребенка не будет успевать за интеллектуальным. Она пояснила, что таким детям часто трудно найти общий язык со сверстниками, что грозит негативным воздействием на общее развитие и адаптацию. В связи с этим важно, чтобы родители уделяли внимание не только учебе, но и эмоциональному развитию.

«Хорошо, когда родители работают также над тем, чтобы задействовать эмоциональную сферу ребенка — прогулки, игры с другими детьми на площадке, беззаботное времяпрепровождение, чтобы достичь баланса во всех сферах», — пояснила Васильева.

Психолог благотворительного фонда «ЦУМ-детям» Юлия Кряжевских до этого говорила, что сочетание поддержки и свободы является первым этапом формирования самостоятельности у дошкольников. По ее словам, родителям стоит позволять детям делать выбор из доступных вариантов. Например, между яблоком или грушей, самокатом или велосипедом и так далее.

Ранее были названы напитки со льдом, из-за которых дети впадают в кому.