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Психолог назвала пять этапов формирования самостоятельности у дошкольников

Психолог Кряжевских: дошкольник должен уметь делать выбор из доступных вариантов
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Сочетание поддержки и свободы является первым этапом формирования самостоятельности у дошкольников. Об этом РИАМО рассказала психолог благотворительного фонда «ЦУМ-детям» Юлия Кряжевских.

По ее словам, родителям стоит позволять детям делать выбор из доступных вариантов. Например, между яблоком или грушей, самокатом или велосипедом и так далее.

«Во-вторых, предоставляйте возможности для принятия решений. Делегируйте ребенку несложные задачи, например выбор одежды или планирование маршрута прогулки. В-третьих, определите зону ответственности. Укажите, за что ребенок отвечает сам: уборка игрушек, подготовка портфеля», — рассказала Кряжевских.

Четвертым этапом родителям нужно научить ребенка воспринимать ошибки как часть процесса и возможность для роста. Кроме того, важно позволить детям учиться на собственных ошибках без контроля со стороны взрослых, заключила эксперт.

Психолог центра содействия семейному воспитанию «Центральный» департамента труда и социальной защиты населения Москвы Ирина Петрова до этого говорила, что определение зоны ответственности и ее постепенное расширение помогут сделать ребенка самостоятельным.

Ранее родителям перечислили пять навыков, которыми должен овладеть ребенок до школы.

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